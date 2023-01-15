В центре Донецка пытались ограбить аптеку, злоумышленника задержали на горячем

Злоумышленника задержали и передали следователям. Фото: МВД ДНР

На днях в центре Донецка мужчина проник в аптеку, которая была под охраной государственной службы вневедомственной охраны МВД ДНР, после чего оказался в руках правоохранителей. Как «КП» сообщили в пресс-службе Управления ГСВО, в аптеке сработала сигнализация.

- Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили, что стеклопакеты входной двери разбиты. В помещении аптеки был выявлен неизвестный мужчина, который находился подшофе, - рассказали правоохранители.

Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе Ворошиловского райотдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Отметим, что наиболее надежным способом обеспечения безопасности личного имущества граждан является его передача под охрану Государственной службы вневедомственной охраны. Если вы хотите обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств, обращайтесь по телефонам: + 7 (856) 312-77-98, +7 (949) 301-52-45.

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