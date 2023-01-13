Всего за 3 дня жителям города было выдано 4399 продуктовых и гигиенических наборов и 63 детских набора. Фото: Администрация города Светлодарск

Жителям Светлодарска выдали почти 4,5 тысячи наборов гуманитарной помощи. Поддержка была оказана по линии Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что выдача помощи осуществлялась на протяжении трех дней.

- Сегодня в городе Светлодарске прошел завершающий день выдачи гуманитарной помощи по линии МЧС ДНР. Всего за три дня жителям города было выдано 4399 продуктовых и гигиенических наборов и 63 детских набора, - проинформировала мэрия.

Представители администрации поблагодарили спасателей за оказанную поддержку городу. Сообщается, что в первый день выдачи «гуманитарки» сотрудники МЧС ДНР раздали людям более 1800 гуманитарных наборов.

- Выражаем свою признательность за неравнодушие и готовность бескорыстно участвовать в чужой судьбе, - говорится в сообщении.

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