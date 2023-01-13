Более 450 жителей Попасной и ее пригородов получили продукты питания из Госрезерва ЛНР

На протяжении двух недель продукты питания, переданные из Госрезерва, получили все проживающие в Попаснянском районе граждане. Фото: ТГ/Колягин
Жителям Попасной, а также близлежащих поселков доставили продуктовые наборы от Агентства по государственным резервам ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входят данные населенные пункты.
- Активисты завершили очередную выдачу гуманитарной помощи жителям города Попасная и населенных пунктов Попаснянского района - Викторовка, Александрополье и Камышеваха, - проинформировал он.
По словам мэра, на протяжении двух недель продукты питания, переданные из Госрезерва, получили все проживающие в Попаснянском районе граждане - это более 450 человек. Общий вес доставленного груза составил почти четыре тонны.
Помимо этого, детям передали новогодние наборы сладостей и мороженое от региона-шефа - Калужской области России.
- В данный момент завершается выдача гуманитарной помощи жителям города Горское, в ближайшее время мы планируем доставку продуктов в поселки города Золотое, а также в села Троицкое и Новозвановка, - сообщил градоначальник.
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