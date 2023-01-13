Более 450 жителей Попасной и ее пригородов получили продукты питания из Госрезерва ЛНР

На протяжении двух недель продукты питания, переданные из Госрезерва, получили все проживающие в Попаснянском районе граждане. Фото: ТГ/Колягин

Жителям Попасной, а также близлежащих поселков доставили продуктовые наборы от Агентства по государственным резервам ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входят данные населенные пункты.

- Активисты завершили очередную выдачу гуманитарной помощи жителям города Попасная и населенных пунктов Попаснянского района - Викторовка, Александрополье и Камышеваха, - проинформировал он.

По словам мэра, на протяжении двух недель продукты питания, переданные из Госрезерва, получили все проживающие в Попаснянском районе граждане - это более 450 человек. Общий вес доставленного груза составил почти четыре тонны.

Помимо этого, детям передали новогодние наборы сладостей и мороженое от региона-шефа - Калужской области России.

- В данный момент завершается выдача гуманитарной помощи жителям города Горское, в ближайшее время мы планируем доставку продуктов в поселки города Золотое, а также в села Троицкое и Новозвановка, - сообщил градоначальник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Жителям двух сел Попаснянского района ЛНР передали генераторы и буржуйки для пунктов подзарядки

Кроме того, людям доставили материалы для закрытия теплового контура поврежденных домов (подробнее)