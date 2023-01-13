План восстановления Северодонецкой агломерации в ЛНР разработали по опыту Мариуполя

Леонид Пасечник встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным в Москве. Фото: ТГ/Пасечник

Города Северодонецкой агломерации в ЛНР будут восстанавливать, опираясь на опыт Мариуполя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что сегодня в Москве на встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным обсудил дальнейшие планы по восстановлению Луганской Народной Республики. Особое внимание было отведено Северодонецкой агломерации, которая сильно пострадала в ходе боев. В настоящее время специалисты Минстроя полностью проанализировали обстановку в городах и районах, входящих в ее состав.

- По опыту Мариуполя уже разработан мастер-план по восстановлению населенных пунктов агломерации, рассчитанный до 2035 года, - сообщил Леонид Пасечник.

По словам врио Главы ЛНР, проведение работ начнется в ближайшее время. Уже сейчас на территории Республики трудятся более 2,5 тысяч строителей на более чем 400 объектах и задействованы около 160 единиц техники.

- И эти темпы будут расти, - заверил он.

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