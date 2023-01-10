Специалисты из Москвы отремонтировали более 2,6 тысяч метров теплосетей в Луганске

Регионы-шефы продолжают помогать городам Республик в восстановлении. Фото: ЛИЦ

Московские специалисты отремонтировали более 2,5 тысяч метров теплосетей в Луганске к началу отопительного сезона. Также в Луганской Народной Республике провели капитальный ремонт самой крупной котельной. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

— В рамках гуманитарной помощи, которая была предоставлена городу московскими коллегами, к началу отопительного сезона была проведена замена 2 670 м тепловых сетей различных диаметров. Также был проведен капитальный ремонт в самой крупной в ЛНР котельной, расположенной в квартале Восточный, 23а. Там был полностью отремонтирован огромный котел и заменены насосы, — сказано в сообщении.

Начальник управления «ЛуганскТепло» Юлия Ткачева подчеркнула, что ремонтные работы были начаты летом 2022 года и завершены к 30 сентября.Благодаря этому отопительный сезон в Луганске начался вовремя.

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