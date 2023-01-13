Крещение в Луганске - 2023: где можно будет окунуться в прорубь

Купель будет доступна для всех желающих совершить обряд омовения в большой православный праздник Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Массовые купания на Крещение в Луганске - 2023 пройдут на территории храма святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, с какого времени будет открыта купель. И добавили, что она будет доступна для всех желающих совершить обряд омовения в большой православный праздник.

- Традиционные крещенские купания будут организованы 18 января с 17:00 до 22:00 и 19 января с 06:00 до 22:00 в искусственной купели на территории храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что освящение купели состоится 19 января в 11:00. Его проведет митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

Сама церковь расположена по адресу: квартал Городской, 3 (в районе бывшей погранчасти).

Напомним, в ЛНР по случаю празднования Рождества провели молебен с особыми прошениями о мире. В городе Ровеньки прихожане и священнослужители совершили крестный ход.

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