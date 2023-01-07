В ЛНР по случаю празднования Рождества провели молебен с особыми прошениями о мире

Жители Донбасса молятся о мире Фото: ИВАНОВА Диана

В городе Ровеньки в ЛНР по случаю празднования Рождества Христова состоялся крестный ход - с благословения архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия. Священнослужители совершили молебен во славу Христа с особыми прошениями о мире. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа».

Там пояснили, что крестный ход провели сразу же после божественной литургии.

- Под колокольный звон священники Ровеньковской епархии и прихожане вышли из старейшего Свято-Никольского собора города и прошли к памятному знаку 2000-летия Рождества Христова, - рассказали очевидцы события.

Уточняется, что во главе крестного хода находились благочинный Ровеньковского округа протоиерей Григорий Устименко и протоиерей Михаил Климчук - священник Свято-Никольского прихода.

Напомним, сегодня миллионы православных людей отмечают один из важнейших церковных праздников - Рождество Христово. Во всех храмах Республики в этот день проходят торжественные литургии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион: «Верю в то, что крепкий и надёжный мир скоро возвратится к нашему народу»

Жители Донбасса готовятся встретить праздник Рождества (подробнее)