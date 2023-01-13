ВСУ прямым попаданием разрушили здание аптеки «Арника» в центре Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

Здание аптеки повреждено в центре Донецка прямым попаданием украинского снаряда. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что повреждения получил также расположенный рядом многоквартирный дом.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 января поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Киевский район) - прямое попадание в здание аптеки «Арника» по улице Розы Люксембург; улица Розы Люксембург, 52 - многоквартирный жилой дом, - говорится в сообщении.

Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Напомним, ВСУ продолжают обстрелы крупных городов Донбасса из РСЗО и артиллерии. С начала текущих суток под прицельным огнем украинских силовиков оказались Донецк, Макеевка, Ясиноватая и их окрестности.

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