ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии, поврежден маслопрессовый цех

Жертв среди мирного населения нет. Фото: ТГ/Марочко

Этой ночью украинские войска обстреляли город Сватово в ЛНР. Удар по населенному пункту наносился из «натовской» артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по населенному пункту были выпущены три боеприпаса.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:20 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда), - заявили наблюдатели.

Как стало известно чуть позже, в результате обстрела Сватово получил повреждения маслопрессовый цех.

- По уточненной информации, в результате обстрела города Сватово получил повреждения маслопрессовый цех, находящийся в промышленной зоне. Жертв среди мирного населения нет, - сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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