В ЛНР увековечат память выдающихся спортсменов в названии улиц и школ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник дал соответствующее поручение городам и районам Республики. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В ЛНР хотят присвоить улицам и школам имена выдающихся спортсменов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он рассказал, что еще в декабре прошлого года с подобным предложением к нему вышел депутат Государственной Думы РФ Борис Пайкин. Лидер ЛНР безоговорочно поддержал данную инициативу, ведь луганская земля воспитала не один десяток чемпионов, своим трудом и упорством прославивших шахтерский край. А сегодня представители этой самой мирной профессии вынуждены с оружием в руках защищать свою землю от неонацистов.

- Их имена, победы и подвиги должны быть известны каждому жителю Луганщины. Эти люди внесли огромный вклад в развитие Луганского края, и сейчас пришло время прославить их имена. Соответствующее поручение городам и районам мной уже отдано, - заявил Леонид Пасечник.

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