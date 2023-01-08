Автор герба Донецка и знаменитых монументов Донбасса: 95 лет со дня рождения Леонида Бриня

Леониду Бриню могло исполниться 95 лет. Фото: Архив

8 января исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитого советского скульптора-монументалиста Леонида Артемовича Бриня. Мастер появился на свет в 1928 году в станице Анастасиевской Славянского района Краснодарского края в крестьянской семье.

Бриня с самого детства тянуло к искусству. Поэтому и образование он получил соответствующее. С 1948 по 1950 год он отучился в Харьковском художественном училище, а в 1955 году окончил Харьковский художественный институт.

В 1963 году Леонид Бринь стал членом Союза художников СССР. Леонид Артемович участвовал во всесоюзных и республиканских выставках и входил в единый художественный рейтинг.

На счету талантливого скульптора немало работ, а некоторые из них известны миллионам человек. Мы составили топ-10 работ Леонида Бриня, которые расположены на территории Донбасса.

Герб Донецка

На счету Леонида Артемовича не только скульптуры и памятники. В 1968 году по его эскизу был создан герб города Донецка – «В серебряно-черном щите изображена выходящая из нижней кромки золотая кисть правой руки, которая держит золотой горный молоток. В левом верхнем углу золотая пятиконечная звезда». Герб утвержден решением горисполкома 6 июня 1968 года № 12/203 в связи со столетием города.

Герб Донецка. Фото: Архив

Жертвам фашизма (Донецк)

В 1965 году Леонид Бринь вместе с архитектором Юрием Можчилем к 20-летию Победы над Германией создали монумент «Жертвам фашизма». Он установлен в парке возле Дворца культуры металлургов (ныне Центр славянской культуры) на месте захоронения узников бывшего концлагеря для советских военнопленных, в котором содержалось более 25 тысяч человек.

Жертвам фашизма. Фото: Архив

Памяти погибших рабочих при взрыве динамита на проходке № 17 Рутченковского рудника 7.02.1928г (Донецк)

В 1959 году в сквере рядом с ДК Франко, что в Кировском районе Донецка, появился монумент «Памяти погибших рабочих при взрыве динамита на проходке № 17 Рутченковского рудника 7.02.1928г». Его автором стал Леонид Бринь, хотя и внешний вид памятника был утвержден властями: мемориал должен был быть выполнен так же, как и могила героев революции.

Памяти погибших рабочих при взрыве динамита на проходке № 17 Рутченковского рудника 7.02.1928г. Фото: Архив

Тринадцати расстрелянным рабочим (Константиновка)

12-метровый монумент установлен на территории завода стеклоизделий в городе Константиновка в 1967 году. Также на территории предприятия, на кирпичной стене дореволюционной постройки установлена мемориальная доска. А сам завод носят имя «13-ти расстрелянных рабочих».

Тринадцати расстрелянным рабочим. Фото: Архив

Мемориальный комплекс «Героям ВОВ» (Комсомольское)

В городе Комсомольское Старобешевского района на месте братской могилы, где захоронены 6657 советских воинов, замученных в нацистском концлагере, расположен мемориальный комплекс. Он был установлен 9 мая 1968 года на средства жителей города.

Мемориальный комплекс «Героям ВОВ». Фото: Архив

Памятник Максиму Горькому (Донецк)

В Донецке существует несколько памятников Максиму Горькому. Однако один из них, расположенный на территории Донецкого национального медицинского университета, принадлежит руке Леонида Бриня.

Памятник Максиму Горькому. Фото: Архив

Бюст М. И. Калинина (Донецк)

На центральном входе шахты имени Калинина, что на проспекте Мира в Калининском районе Донецка, находится созданный Бринем 3,5-метровый бюст российского революционного, советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.

Бюст М. И. Калинина. Фото: Архив

Энергетик (Донецк)

На улице Краснооктябрьской в Буденновском районе Донецка расположен памятник энергетику в виде скульптуры монтера, с мотком из проволоки. Его скульптор Бринь и архитектор Проценко создали в 1979 году в честь славного труда донецких энергетиков. Скульптура высотой в девять метров выполнена из металла.

Энергетик. Фото: Архив

Жертвам Афганистана (Константиновка)

В 1993 году в Константиновке, в парке памяти воинов-интернационалистов, был установлен памятник погибшим воинам-афганцам, выполненный скульптором Леонидом Бринем. Это двойной обелиск с четырехконечной звездой, скульптура скорбящей женщины, у которой в одной руку крест, а в другой – цветок. С двух сторон монумента – мемориальные доски с именами девяти погибших воинов.

Жертвам Афганистана. Фото: Архив

Скорбящая мать (Славянский район)

4,5-метровый памятник «Скорбящая мать» работы Леонида Бриня был установлен в селе Богородичное Славянского района в 1981 году. Он выполнен из гранитной крошки и железобетона. Здесь же расположена братская могила советских воинов.

Скорбящая мать. Фото: Архив

Леонид Артемович Бринь скончался в Донецке 15 января 2000 года. Известно, что перед смертью скульптор-монументалист уничтожил в своей мастерской, которая находилась в районе донецкого телецентра, ряд своих скульптур.

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