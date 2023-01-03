Более 1 миллиарда рублей планируют потратить на восстановление Шахтерска в 2023 году

В городе проходят масштабные ремонтные работы. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР подготовили план восстановления и развития Шахтерска на 2023 год. Его разработкой занимались вместе с регионом-шефом - Сахалинской областью, взявшей обязательство оплатить половину расходов. Остальную часть должен покрыть федеральный бюджет. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там отметили, что в рамках соглашения о сотрудничестве на 33 объектах Шахтерска запланирован ремонт за счет средств бюджета Сахалинской области на общую сумму в 503,4 миллиона рублей. Кроме того, намечены работы еще на 4 объектах общей стоимостью 500 миллионов рублей. Это уже при наличии финансирования из федерального бюджета. Сюда включили ремонт школ и детских садов, учреждений культуры и спорта, дорог, электроподстанций и котельной.

В годовой план включили ремонт школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. Фото: ТГ/Хоценко

- В целом в рамках соглашения, в 2022 году инвестиции от Сахалинской области и федерального бюджета Российской Федерации превысили 759 миллионов рублей, из которых 588,5 миллионов рублей - бюджет Сахалина и 170,8 миллиона рублей - федеральные средства, - рассказали в администрации.

Регион-шеф позаботится и о досуговой зоне для подрастающего поколения. Фото: ТГ/Хоценко

Напомним, в прошлом году в Донецкой Народной Республике были отремонтированы сотни больниц, школ, детских садов и учреждений культуры. Большие стройки развернулись в Мариуполе и Волновахе, а также Харцызске, Торезе, Снежном и в ряде других городов Республики. Над восстановлением нового региона России трудятся порядка 40 тысяч специалистов из регионов-шефов. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал об итогах работы за год в своем телеграм-канале.

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