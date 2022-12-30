«Мы стали самой большой стройкой России»: В Правительстве ДНР подвели итоги работы за год

В Мариуполе строят не только отдельные жилые дома, но и целые микрорайоны Фото: Александр ИВАНОВ

С начала года в Донецкой Народной Республике отремонтированы сотни больниц, школ, детских садов и учреждений культуры. Большие стройки развернулись в Мариуполе и Волновахе, а также Харцызске, Торезе, Снежном и в ряде других городов Республики. Над восстановлением нового региона России трудятся порядка 40 тысяч специалистов из регионов-шефов. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал об итогах работы за год в своем телеграм-канале.

Восстановление Мариуполя идет ударными темпами

— 2022 год стал знаковым для Донецкой Народной Республики. Наша благодатная земля воссоединилась с Россией. И самое главное, что это важное решение приняли люди, которые отдали свои голоса на референдуме в сентябре, — рассказал Председатель Правительства.

Виталий Хоценко подчеркнул, что строительство в Республике продолжается ударными темпами.

— Мы стали самой большой стройкой России. Над восстановлением нашего региона трудятся порядка 40 тысяч строителей из разных уголков страны, — отметил он.

Председатель Правительства подчеркнул, что за год в эксплуатацию было сдано 1777 квартир, что а это около 200 тысяч м2. Ключи от новых домов уже вручили семьям из Мариуполя и Волновахи.

Некоторые семьи уже получили ключи от своих новых квартир в Мариуполе. Фото: t.me/mkhusnullin

— Также в этом году особое внимание мы уделяли вопросам развития систем образования и здравоохранения, старались оперативно реагировать на возникающие кризисные ситуации. Поддерживали культурные и спортивные инициативы, — добавил Виталий Хоценко.

Он подчеркнул, что все это легло в основу принятых Правительством нормативных актов. Кроме того, в Республике на конец года нет задолженностей по социальным и компенсационным выплатам. Поддержку в этом и других вопросах властям ДНР оказали администрация Президента России, Правительство РФ, регионы-кураторы. Лично за ходом восстановления следил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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— Год выдался непростой, но важный для всей Республики. Каким будет 2023 год, покажет время. А мы сделаем все возможное, чтобы в каждом доме Донецкой Народной Республики было тепло, светло и звучал детский смех, — добавил Председатель Правительства ДНР.

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