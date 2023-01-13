ВСУ продолжают обстрелы крупных городов Донбасса из РСЗО и артиллерии

Украинские войска методично расстреливают Донбасс из гаубиц и систем залпового огня. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска продолжают обстреливать крупные города Донбасса. Под их прицельным огнем оказались сегодня Донецк, Макеевка, Ясиноватая и их окрестности. Противник применяет против них РСЗО и артиллерию калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что с начала суток по территории Донецкой Народной Республики были выпущены более 40 боеприпасов.

Вместе с тем за прошедшие сутки украинская армия выпустила по ДНР 83 снаряда, также использовав РСЗО и ствольную артиллерию. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались 5 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Пантелеймоновку, Горловку и Макеевку.

Жертвами обстрелов стали пять человек, один из которых погиб и четверо были ранены.

Кроме того, обстрелами повреждены 3 жилых дома и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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