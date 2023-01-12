В ДНР разработали телеграм-бот «Восточный ZOV» для содействия населения с силовыми подразделениями Республики

IT-специалисты разработали специальный телеграм-бот для поддержки силовых подразделений Донецкой Народной Республики Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Донецкой Народной Республике специалисты разработали специальный телеграм-бот «Восточный ZOV» для поддержки силовых подразделений ДНР в ходе военной операции. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Уточняется, что бот рассчитан на работу с населением на территориях, которые временно подконтрольны киевскому режиму. При этом для каждого региона предусмотрен свой индивидуальный комплекс заданий.

Так, при помощи телеграм-бота можно будет помогать в восстановлении Донбасса после его освобождения от киевской оккупации, а также передавать сведения, в том числе из открытых источников информации, о ситуации в регионе. Также планируются специальные задания, поступающие от бота.

- Также в работе бота предусмотрена система повышения статусов участников, благодаря чему, активным пользователям доступны широкие возможности и особые задания, - заявили в Штабе.

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