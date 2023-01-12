В Донецке наградили спасателей, отличившихся при ликвидации последствий обстрелов и разминировании территорий

Министр МЧС ДНР генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий вручил спасателям государственные награды. Фото: t.me/mchs_dnr

В Донецке были отмечены государственными и ведомственными наградами наиболее отличившиеся сотрудники МЧС ДНР. Спасателям вручили знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени и медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Церемония прошла при участии главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексея Кострубицкого. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «За отвагу на пожаре», «За разминирование», «За содействие делу спасения», «За отличие в труде», «Ветеран службы», а также грамоты и благодарности вручили спасателям и в других городах ДНР. В общей сложности удалось поощрить более 300 сотрудников министерства.

- Быть спасателем - значит, работать по совести, сотрудники МЧС ДНР готовы прийти на помощь каждому жителю Республики в любое время дня и ночи, - заявили в спасательной службе.

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