В ДНР более 4 тысяч детей получили адресную помощь от детского омбудсмена России

В основном это детское питание, одежда и обувь, средства гигиены и лекарства. Фото: омбудсмен ДНР

С апреля прошлого года в рамках благотворительной акции «Детям - в руки» в Донецкую Народную Республику были доставлены свыше 100 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщила ДАН уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что в организации сбора оказали поддержку автономная некоммерческая организация «Русская гуманитарная миссия» и другие партнеры. Помощь была доставлена в пункты временного размещения граждан, эвакуировавшихся в другие регионы России, а также в сами новые регионы, в том числе в зону активных боевых действий.

- В основном, это детская одежда и обувь, средства гигиены, детское питание, специализированное питание для детей с фенилкетонурией, витамины и противовирусные препараты, теплые одеяла, комнатные обогреватели, дизельные генераторы, - пояснила омбудсмен.

По словам правозащитницы, для оперативного обнаружения нуждающихся в адресной помощи и ее доставки были созданы штабы акции, в том числе в городе Донецк. Благодаря этому была оказана поддержка более 4,3 тысячи детей из ДНР, включая 1,3 тысячи детей с инвалидностью, а также из семей, где в ходе боев погиб один из родителей.

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