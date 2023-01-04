Защитники ЛНР поздравили с Рождеством Христовым детей с особыми потребностями из Луганска

На Рождество сбываются все заветные желания. Фото: УНМ ЛНР

Военнослужащие ЛНР поздравили с Рождеством Христовым юных жителей Луганска с особыми потребностями. Об этом сообщили в Управлении оборонного ведомства Республики.

Там рассказали, что в канун Рождества бойцы 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики сделали подарок для двоих детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам подарили долгожданную прогулку на городскую елку.

- Алина и Михаил мечтали посетить городскую новогоднюю елку и окунуться в зимнюю атмосферу, когда сбываются все заветные желания. Ребята провели время с родными, сделали общие фото, а также встретили первый и долгожданный снег в новом году, - отметили в ведомстве.

Помимо самой прогулки от управления 2-го армейского корпуса детям преподнесли портативные колонки и флешки, чтобы дети могли наслаждаться дома любимой музыкой.

Ребятам также подарили портативные колонки и флешки, чтобы они могли наслаждаться дома любимой музыкой. Фото: УНМ ЛНР

За радость, доставленную ребятам накануне праздника, военнослужащих поблагодарили мамы Ирина Богатырева и Татьяна Белогорова. По их словам, этот подарок невозможно описать словами.

За радость, доставленную их детям, военнослужащих поблагодарили мамы Ирина Богатырева и Татьяна Белогорова. Фото: УНМ ЛНР

- Настолько мы вам благодарны и настолько мы рады, не знаю кто больше - то ли дети, то ли мы. Ребята, большое вам спасибо! Дай вам Бог здоровья и ангелов-хранителей! Берегите себя! Победа будет за нами! - сказали взрослые.

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