Домой возвращаются еще 14 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена

Радостная дорога домой. Фото: Омбудсмен ДНР

Домой возвращаются еще 14 защитников ДНР, освобожденных из плена. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Эти бойцы стали участниками очередного этапа обмена между Россией и Украиной, который состоялся 31 декабря 2022 года. На территории других субъектов РФ наши ребята получили первоочередную медицинскую помощь и теперь едут на Родину.

В этой группе обмененных военнослужащих ДНР есть как мобилизованные, так и ребята, которые отправились на фронт добровольцами.

- Не перестаю восхищаться мужеством наших защитников. Конечно, издевательства во вражеском плену, о которых бойцы рассказывают в нашем видео, не прошли бесследно, - заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. - Освобожденные нуждаются в комплексной медицинской и психологической помощи. Предстоит реабилитация. Но они не падают духом. Наоборот – думают о том, что впереди и как приблизить долгожданную Победу. Настоящие патриоты. И в этом сила характера Донбасса.

Напомним, что сегодня вернулись домой 39 защитников ЛНР, которые также были участниками очередного обмена между Россией и Украиной 31 декабря.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Идет подготовка переломного момента, который мы очень долго ждали в плане освобождения Республики

Денис Пушилин рассказал о продвижении российских подразделений на линии фронта (подробнее)