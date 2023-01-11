В Донецке из-за порыва теплотрассы без отопления остались более 100 многоквартирных домов

Специалисты продолжают ремонтно-восстановительные работы. Фото: «Вода Донбасса»

Из-за порыва теплотрассы без отопления остались более 100 многоквартирных домов в микрорайоне Мирный Кировского района столицы ДНР. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В микрорайоне Мирный Кировского района произошёл порыв на теплотрассе диаметром 200 мм. Более 100 многоквартирных домов остались без отопления, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Он отметил, что аварийный участок обнаружен.

- По состоянию на 17:10 11 января аварийный участок обнаружен. Специалисты продолжают ремонтно-восстановительные работы. Организован подвоз воды для наполнения котельной. Работы ведутся в круглосуточном режиме, - подчеркнул Алексей Кулемзин.

Напомним, что в ДНР несколько дней температура по ночам опускается ниже минус 15 градусов. А штормовой восточный ветер только усиливает мороз. К тому же в Республике сохраняется сложная ситуация с водоснабжением. Поэтому приходится постоянно закачивать воду в теплосети.

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