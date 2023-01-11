«Эти вопросы стали краеугольными»: Денис Пушилин о планах выйти в Донбассе на общероссийский уровень качества жизни

Денис Пушилин считает, что насущных проблем у жителей Донбасса действительно много. Фото: АГ ДНР

Ситуация в новых регионах, уровень жизни людей не сходит с актуальной повестки федеральных органов власти. Эти вопросы стали краеугольными и на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

Правительство РФ к концу марта должно выработать программу по повышению качества жизни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

- В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни, — заявил Путин.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин считает, что насущных проблем у жителей Донбасса действительно много. И, несмотря на все сложности, «нельзя брать паузу», как точно подметил Президент.

- Мы в Республике ощущаем этот системный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство. Меры соцподдержки, улучшение медобслуживания, восстановление населенных пунктов, развитие инфраструктуры, поддержка малого бизнеса – это важнейшие для нас вопросы, и огромная признательность, что на всех уровнях этому уделяется пристальное внимание, - подчеркнул руководитель региона.

Также сегодня Президент РФ заявил, что новые субъекты следует максимально быстро включить в национальные проекты.

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