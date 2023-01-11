13 тысяч маленьких жителей ДНР уже получили подарки в рамках акции «Елка желаний»

Волонтеры в рамках акции «Елка желаний» передали детям ДНР подарки, которые прислали из разных регионов России. Фото: vk.com/gummissii

Донецкий штаб общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ организовал для детей Мариуполя несколько десятков спортивных и развлекательных мероприятий. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе штаба.

- Волонтеры-аниматоры практически ежедневно работали с детьми, посещающими детскую комнату #МЫВМЕСТЕ на базе СК «Ильичевец» (в день комнату посещали около 30 детей), провели множество спортивно-развлекательных мероприятий в школах и дворах Мариуполя, — отметили в штабе.

Всего в мероприятиях приняли участие более 2000 детей. Кроме того, в донецком штабе движения проводили другие акции, которые направлены на поддержку детей Донбасса. Это всероссийские проекты «Елка желаний», «Собери ребенка в школу», «Новый год в каждый дом», «Мечты Победителей». Только в рамках акции «Елка желаний» дети Республики подали более 13 тысяч заявок.

- Мы уже осчастливили маленьких мечтателей из Мариуполя, Мангуша, Донецка, Макеевки, Тореза, Енакиево и Володарского, Новоазовского, Амросиевского районов. А сколько городов нас ждет еще впереди, ведь новогодние желания деток будут исполняться до конца февраля, - сообщили в штабе.

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