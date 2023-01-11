39 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена, возвращаются домой

Через считанные часы бойцы ступят на луганскую землю. Фото: ТГ/Пасечник

Освобожденные в результате обмена пленными с Украиной, состоявшегося 31 декабря, 39 защитников ЛНР возвращаются домой. Об этом сегодня сообщил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- 39 защитников Луганщины уже в дороге, возвращаются домой! Через считанные часы парни, освобожденные в ходе обмена военнопленными с украинской стороной 31 декабря, ступят на луганскую землю, - написал руководитель Республики в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бойцов после пыток и издевательств, длившихся месяцами, сразу направили в Москву: практически всем необходима была помощь врачей, реабилитологов, психологов.

- В Луганске продолжим лечение, начнем восстановление документов. Несмотря на пережитые ужасы плена, защитники счастливы, с нетерпением ждут, когда увидят родных, обнимут детей. Пребывание в нечеловеческих условиях не сломили силу духа, наоборот - только укрепили уверенность в долгожданной победе, - добавил Пасечник.

Он ранее сообщил, что ЛНР в результате обмена пленными с Украиной в период новогодних праздников возвратила домой 65 защитников Республики.

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