Юные музыканты из Донецка отправились на конкурс в Великий Устюг

Фестиваль проводится ежегодно на Вотчине Деда Мороза. Фото: vk.com/festustug

С 11 по 14 января при содействии Русского центра представители музыкальной школы № 1 имени Леонтовича города Донецка примут участие в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Время чудес». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Гостей ждет конкурсная программа в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальное творчество», «Театральное творчество», «Изобразительное искусство», а также экскурсии по городу и встреча с Дедом Морозом. В этом году участниками фестиваля станут 30 учеников и 13 преподавателей из Донецка, - говорится в сообщении.

В Русском центре также отметили, что мероприятие проводится ежегодно на Вотчине Деда Мороза — в городе Великий Устюг Вологодской области. Учредителем фестиваля является творческое объединение «Я МОГУ!». более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте фестиваля.

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