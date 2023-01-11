Защитники ДНР за сутки уничтожили более 120 украинских боевиков, два танка и две САУ

Защитники Донбасса продолжают вести упорные бои с украинскими оккупантами. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили более 120 украинских боевиков. Также уничтожено значительное количество боевой техники и вооружения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-72М1), две 122-мм самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика») и 12 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 120 человек, - заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 10 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустили 109 снарядов. Под вражеским огнем оказались районы трех городов Республики. Погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.

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