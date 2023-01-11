Российские войска освободили еще один населенный пункт под Артемовском и Соледаром

Поселок Подгородное расположен между Артемовском и Соледаром. Фото: ШТО ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль поселок Подгородное, расположенный между Артемовском и Соледаром. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 11 января, на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное, — отметили в штабе.

В этом поселке до войны проживало порядка 200 человек. Он находится между Артемовском и Соледаром, через него проходит трасса на Славянск и Изюм.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении региона от ВСУ.

- Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой Народной Республики, — сказал Пушилин.

Он отметил, что линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.

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