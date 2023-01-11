Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Денис Пушилин рассказал об успехах в освобождении ДНР. Фото: АГ ДНР

В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, Об этом заявил врио Главы ЛНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

- Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали — освобождение Донецкой Народной Республики, — сказал Пушилин.

Он отметил, что линия фронта противника будет разрушена после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.

Также практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, но противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта.

Вечером 10 января стало известно, что российские военные взяли под контроль Соледар. Сотни украинских боевиков оказались в окружении. им предложили сдаться. Сейчас идет зачистка.

Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск.

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