В ЛНР от переохлаждения умер одномесячный младенец

Сотрудники МЧС проводят с жителями беседы по соблюдению мер безопасности в зимний период. Фото: МЧС ЛНР

Два младенца попали в Сватовскую городскую больницу с общим переохлаждением тяжелой степени тяжести, один из них скончался. Инцидент произошел около двух часов ночи 9 января. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- В Сватовскую городскую больницу были доставлены два мальчика, оба 8 декабря 2022 года рождения, с диагнозом «общее переохлаждение тяжелой степени». Один ребенок скончался, второй в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

В ночь на 9 января 34-летняя жительница Сватово вызвала скорую помощь своим сыновьям-близнецам ввиду резкого ухудшения их состояния. При выяснении обстоятельств случившегося удалось установить, что частный дом на ул. Свердлова, где проживает семья, отапливался частично при помощи газовой форсунки, вмонтированной в угольную печь, постельное белье на спальных местах отсутствовало. Хозяйка, имеющая еще двух старших детей 11 и 10 лет (один из них инвалид), сама признала, что нередко выпивает. По факту произошедшего ведется следствие.

Всего 9-10 января на территории ЛНР было зафиксировано 7 случаев переохлаждений и обморожений. Три из них - в Луганске.

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