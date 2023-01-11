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НовостиПолитика11 января 2023 6:17

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один житель, еще 11 были ранены

Украинские боевики за сутки выпустили по трем городам ДНР 109 снарядов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
На шахте имени Скочинского погиб работник, еще восемь человек получили ранения. Фото: ДНР Онлайн

На шахте имени Скочинского погиб работник, еще восемь человек получили ранения. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 10 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 109 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На ясиноватском 2 обстрела из РСЗО.

Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).

В результате обстрелов погиб работник шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц (в т.ч. ребенок 2012 г.р.) в Кировском и Ленинском районах Донецка, Снежном и ранее освобожденной Владимировке.

Повреждены 10 домостроений в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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