В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один житель, еще 11 были ранены

На шахте имени Скочинского погиб работник, еще восемь человек получили ранения. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 10 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 109 снарядов.

На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На ясиноватском 2 обстрела из РСЗО.

Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).

В результате обстрелов погиб работник шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц (в т.ч. ребенок 2012 г.р.) в Кировском и Ленинском районах Донецка, Снежном и ранее освобожденной Владимировке.

Повреждены 10 домостроений в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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