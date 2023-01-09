В Шахтерске готовятся к реконструкции парка «Юбилейный»

«Юбилейный» сейчас. Фото: ДАН
Парк культуры и отдыха «Юбилейный» в Шахтерске ждет реконструкция в ближайшие годы. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу городской администрации.
- Что касается городского парка культуры и отдыха «Юбилейный», то в этом году планируется выполнить разработку проектно-сметной документации на его реконструкцию, - сказали в мэрии.
Реконструкция запланирована на 2024 и 2025 годы.
Парк культуры и отдыха «Юбилейный» в Шахтерске был построен в конце 1970-х годов. Он сразу же стал одной из главных достопримечательностей города.
В нем находится монумент Победы в Великой Отечественной войне, два фонтана, небольшие аттракционы, площадки для летней дискотеки и кафе, «поляна сказок», пруд и прочее. Здесь же зимой устанавливают главную елку города. В советское время на его территории находились колесо обозрение, аттракционы: «цепочная карусель», «автодром» и другие. Однако после развала СССР все это было демонтировано.
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