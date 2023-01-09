Какой грипп пришел в ДНР и чем он опасен

Грипп заставляет нас чихать. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Донбассе контролируемая – но сезонный грипп никто не отменял. Говорить об эпидемии гриппа рано, но чихающих и кашляющих людей на улицах и в общественном транспорте довольно много, вызовов бригад «скорых» на больных с температурой под сорок прибавилось в разы. «Комсомолка» узнала об этом и стала разбираться, как сохранить здоровье.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ГРИПП

В настоящее время самым распространенным является вариант гриппа А (H1N1/09). Другое его нашумевшее название - свиной грипп. Он заразен, может дать серьезные осложнения (не так часто, как COVID-19). Он активно распространяется. А «изюминка» на торте – на подходе грипп типа В. Менее заразный, но обеспечивающий постельный режим даже тогда, когда вы решили, что все – переболели и прошло.

Как рассказал ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вариант гриппа В уже начал циркулировать в России и со временем вытеснит тип А.

- Протекают эти гриппы примерно одинаково, - рассказывает терапевт, врач высшей категории Светлана Романова. – К сожалению, грипп все время меняется, так что болеем мы им каждый год. Если в регионе бродит несколько вирусов, значит болеть придется несколько раз.

По словам специалиста, особое внимание на свое здоровье и эпидокружение (с кем общаетесь, кто болел из родственников) должны люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые граждане.

- Но и молодежи тоже полезно вспомнить, что высокая температура, ломота во всем теле и т.п. жизнь краше не делает. Если нет особой нужды быть в местах скопления публики, жизнь «тусовщика» лучше притормозить, - рекомендует Романова.

Больной гриппом может быть заразным до 7 дней.

- Так что если живущий с вами в одной квартире человек заболел, есть риск того, что вирус будут распространять и он, и вы сами. Но не сразу грипп проявляется. У вируса есть инкубационный период, когда симптомов еще нет, а заражать человек человека уже может, - говорит врач-терапевт.

ИЗ-ЗА КАРАНТИНОВ МЫ СТАЛИ УЯЗВИМЕЙ

- Сегодняшняя ситуация с гриппом, на мой взгляд, имеет ряд отличий от прошлых лет, - рассказывает Романова. – Проблемы с водой и теплом у нас в ДНР делают нас уязвимей. Иммунитет это ослабляет. Но и в остальном мире не все просто: мы все можем столкнуться с отдалёнными последствием «антиковидных» карантинов.

Самоизоляция, отмена массовых мероприятий, масочный режим – они помогли сдержать COVID-19. Но и иммунитет меньше практиковался в защите от обычного гриппа, к тому же прививались все повсеместно от ковида, а не гриппа. А теперь, для тех, кто уже много времени работал на удаленке, поход в магазин, или поездка в маршрутке может стать причиной подхваченного гриппа.

- Строго доказанным научным фактом это не является, но многие эксперты говорят о таком моменте – рассказывает Романова. – Так что, если здоровье позволяет (нет противопоказаний) – сделайте прививки от гриппа типов А и В. И если вы работаете с людьми, особенно пожилого возраста – это ваш долг. Препараты для вакцинации есть.

ПОЗДНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Терапевт, врач высшей категории Светлана Романова напоминает: прививаться никогда не поздно!

- Есть категории пациентов – примерно трое на сто человек заболевших – которым потребуется реанимация, - говорит Романова. – С гриппом так всегда. Он не такой безобидный, как многие привыкли думать. И прививка от гриппа - самый простой способ снизить риск лично для вас.

Нужно помнить, что дети болеют значительно чаще взрослых. Если еще не потребовали справку о прививке в школе или детсаду – привейте своего ребенка.

- Но всегда проконсультируйтесь сначала с врачом. Если врач сказал можно – прививайте, - говорит Романова.

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