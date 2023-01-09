В Снежном у горожанки украли почти 2 миллиона рублей и золото, подозреваемого задержали

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Фото: МВД ДНР

В Снежном, что на востоке ДНР, полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже порядка 2 миллионов рублей и золотых изделий у горожанки. Об этом сегодня сообщили в МВД Республики.

- В дежурную часть Снежнянского горотдела МВД ДНР от 54-летней женщины поступило сообщение о краже имущества из ее домовладения. Прибывшие на место преступления оперативники установили, что злоумышленник, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки жилища, проник в домовладение путем отжима створки пластикового окна. Добычей вора стали деньги в размере 1 600 000 российских рублей, 1700 долларов, 1100 евро и золотые изделия, - отметили в главке.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа до 1 миллиона рублей.

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