В ЛНР опубликовали видео с места взрыва газопровода в Лутугино

Пожар на газопроводе в Лутугино. Фото: соцсети

В ЛНР предпринимают все необходимые меры для выяснения причины взрыва на магистральном газопроводе в Лутугино. На месте происшествия работают спецслужбы и работники МЧС ЛНР. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Луганскгаз».

Там уточнили, что при администрации Лутугинского района был создан штаб по ликвидации последствий взрыва на газопроводе.

- Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов, - заявила гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько.

Напомним, что после взрыва газопровода в Лутугинском районе ЛНР без газоснабжения остались 21 социальный объект и около 13 тысяч абонентов. Как сообщили районные власти, угрозы населению и жилым домам нет. Установлен контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения.

На месте происшествия работают сотрудники «Луганскгаза» вместе со своим руководством, идут работы по устранению возгорания. О сроках восстановления будет известно позже.

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