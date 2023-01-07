Взрыв на газопроводе в Лутугино оставил без газа 21 социальный объект

На месте происшествия работают аварийные бригады «Луганскагаза» и МЧС. Фото: МЧС ЛНР

После взрыва газопровода в Лутугинском районе ЛНР без газоснабжения остались 21 социальный объект и около 13 тысяч абонентов. Об этом сообщили в районной администрации.

Там проинформировали, что 7 января в 18:15 прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе высокого давления диаметром 273 мм, расположенном в районе лутугинских дач. На место происшествия выехали аварийные бригады «Луганскагаза» и МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Угрозы населению и постройкам нет. В администрации Лутугинского района создан оперативный штаб. Установлен контроль температурного режима в социальных объектах, оставшихся без газоснабжения, - отчитались районные власти.

Напомним, ранее в районной администрации сообщили, что «Луганскгаз» обратился к жителям части Лутугинского района с просьбой перекрыть дома газовые приборы. По информации газовщиков, 7 января произошла авария на газопроводе высокого давления в районе лутугинских дач.

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