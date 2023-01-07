Взрыв привел к последующему возгоранию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 7 января в городе Лутугино в ЛНР прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. В результате чрезвычайного происшествия без газоснабжения остались несколько тысяч человек. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Луганскгаз».

- Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 000 абонентов Лутугинского района, - уточнили там детали инцидента.

Сообщается, что в данный момент на месте взрыва работают сотрудники «Луганскгаза» вместе со своим руководством, идут работы по устранению возгорания.

- О сроках восстановления будет проинформировано в дальнейшем, - заявили на предприятии.

Отметим, ранее в районной администрации сообщили, что «Луганскгаз» обратился к жителям части Лутугинского района с просьбой перекрыть дома газовые приборы. По информации газовщиков, 7 января произошла авария на газопроводе высокого давления в районе лутугинских дач.

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