В ДНР пояснили, когда вузы региона полностью перейдут на российские образовательные стандарты

Интеграционные процессы затронут и систему высшего образования Фото: Дмитрий СТЕШИН

В 2023-2024 учебном году в Донецкой Народной Республике начнется обучение по единым федеральным государственным образовательным стандартам. Об этом сообщила Донецкому агентству новостей заместитель председателя правительства Республики Лариса Толстыкина.

Она отметила, что интеграционные процессы затронут и систему высшего образования.

- С 1 сентября 2023 года университеты ДНР полностью перейдут на российские образовательные стандарты, - рассказала чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство просвещения России и регионы-кураторы доставили в ДНР свыше 2,5 миллионов школьных учебников. Также в Республику передали компьютерные классы, пособия, спортивный инвентарь и мебель. По словам Ларисы Толстыкиной, регион надеется и в дальнейшем на помощь по улучшению материально-технической базы своих образовательных организаций, что позволит детям получать более качественное образование.

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