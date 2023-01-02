Минпросвещения России и регионы-кураторы доставили в ДНР свыше 2,5 миллионов школьных учебников

Регионы-шефы не только ремонтируют школы, но и оснащают их всем необходимым. Фото: Толстыкина/ТГ

Школы Донецкой Народной Республики в 2022 году получили от Министерства просвещения России и регионов-кураторов свыше 2,5 миллионов учебников, учебно-методической и художественной литературы. Об этом рассказала зампред Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Подвели краткие итоги поддержки наших общеобразовательных организаций со стороны Министерства просвещения РФ и регионов-кураторов, — подчеркнула Толстыкина. — В 2022 году в школы ДНР поставлено более 2,5 млн экземпляров учебников, учебно-методической и художественной литературы. Кроме того, Министерство транспорта РФ передало 110 школьных автобусов, регионы – 25 автобусов.

Зампред Правительства Республики подчеркнула, что школы получили компьютерные классы, мебель, спортинвентарь, комплексы государственной символики, оборудование для пищеблоков.

— Надеемся и в дальнейшем на помощь по улучшению материально-технической базы образовательных организаций Республики, что позволит нашим детям получать качественное образование, — добавила Ларисы Толстыкина.

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