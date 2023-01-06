Киев возобновил обстрелы Донецка, отвергнув перемирие

Очередные удары были нанесены по Кировскому и Петровскому районам Донецка Фото: Александр КОЦ

После практически 20-часового затишья украинские войска возобновили обстрелы Донецка из артиллерии калибра 155 (стандарт НАТО) и 152 мм. Очередные удары были нанесены по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что обстрелы этой части города велись ВСУ с 10:35 по 10:50. Огонь был открыт со стороны Курахово и Максимильяновки, откуда в общей сложности были выпущены семь снарядов.

Напомним, ранее сообщалось про решение Президента РФ Владимира Путина о временном режиме прекращения огня на Рождество. Он призвал к зеркальным действиям украинскую сторону. Но окружение Владимира Зеленского отвергло эту инициативу.

Как, в свою очередь, отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин, решение российского президента касалось прекращения инициативного огня или наступательных действий со стороны союзных войск. Однако это вовсе не значит, что они не будут отвечать на провокации противника или дадут хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

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