«Донбасс Опера» готовит премьеру балета «Война и мир»

В «Донбасс Опере» надеются, что в 2023 году смогут порадовать дончан многими премьерами. Фото: «Донбасс Опера»

Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. Соловьяненко совместно с Кремлевским балетом в 2023 году представит балет «Война и мир» по роману-эпопее Льва Толстого. Об этом ДАН сообщил генеральный директор «Донбасс Оперы», народный артист ДНР Евгений Денисенко.

- В планах театра на 2023 год ряд премьерных спектаклей — оперы, балеты, оперетты. В их числе балет «Война и мир» композитора Вячеслава Овчинникова. Это будет совместная постановка с Кремлевским балетом из Москвы. Над «Князем Игорем» мы работаем уже больше года, планировали премьеру этой масштабной оперы еще в марте 2022 года — к празднованию 90-летнего юбилея нашего театра, но не получилось. Надеемся, что в 2023 году мы покажем дончанам «Князя Игоря», — сказал Денисенко.

Также идет работа над оперой-буффа «Дон Жуан» Вольфганга Моцарта, оперой «Кащей Бессмертный» и балетом «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова, опереттой «Королева чардаша» Имре Кальмана. Все эти постановки будут премьерными.

- Сейчас репетируем — поем, танцуем, играем, чтобы держать форму и не опускать заданную нами же высокую творческую планку. Даем выездные концерты, — подчеркнул гендиректор.

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