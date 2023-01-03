Группа украинских диверсантов пыталась захватить позиции союзников в районе Стельмаховки в ЛНР

Обнаружить диверсионно-разведывательную группу помогли тепловизоры. Фото (архив): УНМ ЛНР

Российские военнослужащие уничтожили группу украинских диверсантов в районе села Стельмаховка Сватовского района ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

- На Красно-Лиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины, - заявил он.

По словам военного, противник намеревался проникнуть на территорию под покровом густого тумана и захватить передовые позиции союзников. Обнаружить диверсионно-разведывательную группу помогли тепловизоры, которые были поставлены защитникам Донбасса волонтерскими организациями России.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают в район Кременной несколько реактивных систем залпового огня HIMARS производства США. Как отметил Марочко, эта информация еще требует проверки, однако относиться к ней следует очень серьезно. Такая переброска вооружения может поставить под угрозу безопасность столицы ЛНР.

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