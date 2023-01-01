В Донецке назвали виновных в обстреле центра города в новогоднюю ночь

Последствия украинского обстрела Донецка в новогоднюю ночь. Фото: СЦКК ДНР

1 января ВФУ вели огонь по Ворошиловскому району Донецка из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе Орловки, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км. дальностью и повышенной ударной силой, а также осколочные ракеты JROF-HEAP, произведенные в Словакии. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Евгений Кураш, начальник артиллерии – подполковник Дмитрий Циганюк), - говорится в сводке.

В результате обстрела ранены трое гражданских: девушка 2003 г.р., женщина 1975 г.р. и парень 2002 г.р. Кроме того, по 23 адресам задокументированы повреждения зданий.

Вылетели стекла библиотеки им. Крупской. Прямое попадание в здание Донецкого республиканского художественного музея и в здание «Донбасс Оперы». Повреждено остекление здания Дома Правительства. Пострадали административные здания и вузов. Поврежден целый ряд жилых многоэтажек.

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