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НовостиОбщество31 декабря 2022 14:51

Мэр Мариуполя поздравил с наступающим Новым годом многодетную семью Николаевых

Градоначальник побывал в гостях у горожанки Юлии, которая сама воспитывает четверых детей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Детям поставили елку и порадовали сладкими подарками. Фото: Телеграмм главы администрации Мариуполя.

Детям поставили елку и порадовали сладкими подарками. Фото: Телеграмм главы администрации Мариуполя.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко поздравил с наступающим Новым годом многодетную семью Николаевых.

- Это наши новоселы, которые одними из первых получили жилье в микрорайоне «Невский». Мама Юлия самостоятельно воспитывает четырех детей. В канун Нового года порадовал ребят новогодней елкой и сладкими подарками. Угощения привез и к праздничному столу хозяйки. Надеюсь, новогоднее настроение у наших новоселов в этот особенный для всех нас уходящий год станет ярче и веселее, а праздник пройдет в теплой семейной атмосфере, - написал градоначальник в своем Телеграмм-канале.

Тем временем, городские власти раздали детям Мариуполя еще 1 500 новогодних подарков. В канун праздника их привезли по инициативе представителей чеченского и краснодарского региональных отделений общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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