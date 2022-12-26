В новый год - с новым жильем: В Мариуполе вручили ключи от квартир еще пяти семьям

В городе продолжается строительство новых микрорайонов силами строителей из РФ. Фото: ТГ/Иващенко

Еще пять семей в Мариуполе смогут справить наступающий Новый год в новых квартирах. Сегодня счастливым новоселам вручили ключи от их жилья.

В городе продолжается строительство новых микрорайонов силами строителей из РФ. Фото: ТГ/Иващенко

Эту радостную миссию выполнили врио Главы ДНР Денис Пушилин вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и городскими властями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Константин Иващенко.

В пострадавшем от боев городе занимаются расселением людей. Фото: ТГ/Иващенко

Градоначальник отметил, что новый жилмассив по улице Семененко возводится российскими строителями в рекордные сроки. Подрядчик - воронежская компания «Выборстрой Два» - использует при этом технологию крупнопанельного строительства. Это когда готовые панели и блоки доставляют прямо с завода-изготовителя на строительную площадку и монтируют на месте. Таким образом, существенно экономится время - на строительство одного дома уходит до 3-х месяцев.

Мэр также рассказал о планировке новых квартир.

- Квартиры в девятиэтажках жилмассива имеют одно-, двух- и трехкомнатную планировку. Все они сдаются с внутренней отделкой, электроплитами, светильниками и сантехникой. Хозяек порадует выход на балкон из кухни, что очень удобно в процессе приготовления пищи, - отметил он.

В пострадавшем от боев городе занимаются расселением людей. Фото: ТГ/Иващенко

По словам Иващенко, сейчас в этой части Мариуполя идет заселение первого из трех построенных здесь домов. Второй будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшем времени, а третий планируют заселить в начале 2023 года.

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