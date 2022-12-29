Новый год и Рождество в Донецке 2023: Что будет цвести в ботаническом саду

Китайская роза
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
На улице зима, а в оранжереях Донецкого ботанического сада – настоящее лето. На Новый год и Рождество в Донецке 2023 здесь все желающие могут побывать во влажном тропическом лесу, Азии, Африке и Южной Америке.
1. Гибискус (китайская роза) - это тропический кустарник, цветущий белыми, розовыми, малиновыми, красными и персиковыми цветами. Несмотря на то, что цветок гибискуса живет только один день, обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом.
2. Спатифиллум («Женское счастье»). Как и антуриум, способствует гармонии в семейных отношениях. Одиноким дамам эти белые цветки, полученные в подарок, помогают найти свою вторую половинку, а замужним дарят любовь и взаимопонимание в семье.
«Женское счастье».
3. Антуриум («Мужское счастье»). Травянистое вечнозеленое растение цветет красными цветками. Существует мнение, что антуриум принесет в жизнь одинокого мужчины любовь, а семейному - обеспечит любовь и верность супруги.
«Мужское счастье»
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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