Новый год и Рождество в Донецке 2023: Что будет цвести в ботаническом саду

Китайская роза Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На улице зима, а в оранжереях Донецкого ботанического сада – настоящее лето. На Новый год и Рождество в Донецке 2023 здесь все желающие могут побывать во влажном тропическом лесу, Азии, Африке и Южной Америке.

1. Гибискус (китайская роза) - это тропический кустарник, цветущий белыми, розовыми, малиновыми, красными и персиковыми цветами. Несмотря на то, что цветок гибискуса живет только один день, обилие распускающихся друг за другом цветков поражает своей необыкновенной красотой и изяществом.

2. Спатифиллум («Женское счастье»). Как и антуриум, способствует гармонии в семейных отношениях. Одиноким дамам эти белые цветки, полученные в подарок, помогают найти свою вторую половинку, а замужним дарят любовь и взаимопонимание в семье.

«Женское счастье».

3. Антуриум («Мужское счастье»). Травянистое вечнозеленое растение цветет красными цветками. Существует мнение, что антуриум принесет в жизнь одинокого мужчины любовь, а семейному - обеспечит любовь и верность супруги.

«Мужское счастье» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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