Новый год и Рождество в Донецке 2023: В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии

Сотрудник орготдела Наталья Балабенко показала араукарию - предшественницу всех хвойных растений Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Новый год и Рождество в Донецке 2023 не за горами. В Донецком ботаническом саду каждый день проходят экскурсии для взрослых и детей «Новогодние и рождественские деревья мира». Получить массу впечатлений можно в пяти оранжереях, где сейчас тепло, как летом.

НЕ ЕЛЬЮ ЕДИНОЙ

- Посетители приходят к нам за светлыми эмоциями и сказочным предвкушением чуда. Они узнают, как встречают Новый год и Рождество жители тех континентов, где не растут привычные нам ели и сосны, - рассказывает «КП» под куполом ботанического сада сотрудник орготдела Наталья Балабенко.

Во влажном экваториальном лесу обращает на себя внимание араукария. Она похожа на раскидистую елку. Вместо хвои у нее - напоминающие иголки листочки.

- Араукария - предшественник хвойных деревьев - появилась на Земле еще в эпоху динозавров. В Южной Америке считается рождественским деревом. Араукарии украшают, вешают носки с подарками, - рассказывает Наталья.

Тут же поблизости, возле бассейна с золотыми рыбками, растет «фиалковое дерево». В Австралии оно – рождественское. На праздник зацветает сиреневым. Цветение жакаранды фиалковыми цветами ожидается и в Донецком ботаническом саду.

В оранжереях Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Под куполом высоченные пальмы. В том числе экзотические. Например, «рыбий хвост» – так названная за форму листа.

В оранжереях Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Пальмы являются праздничной елкой на Кубе, в Мексике, Бразилии и во многих африканских странах. Там Пальма - Древо Жизни, а украшения на ней - плоды, которые человек надеется собрать в наступающем году, - рассказывает Наталья Балабенко.

Иллюминациями пальмы украшают и в России. В частности, на курорте в Сочи.

В оранжереях Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАКТУСЫ

В оранжереи пустынь и полупустынь собрана коллекция кактусов – около одной тысяч видов. Самые большие – «тещины пуфики». Они в виде бочонков. Их и называют рождественскими.

«Тещин пуфик» в Мексике и Бразилии украшают иллюминацией. В ботсаду Донецка это одни из самых больших кактусов в коллекции Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Если в Мексике и Бразилии кактусы наряжают иллюминациями и различными фигурками, то дончане могут на свои «колючие цветы» надеть веселые шапочки, - рассказывает экскурсовод.

В уникальной коллекции есть еще одно рождественское растение - зигокактус.

- Его народное название - «декабрист», дали растению потому, что оно цветет на наше Рождество, когда в Бразилии - жаркое лето. Так растение сохраняет память о своей далекой родине, - говорит Наталья.

БАОБАБ ПРИВЕЗЛИ ТУРИСТЫ

В этой же оранжерее стоим возле малютки баобаба, которому уже 9 лет. Его вырастили из семян.

- Семена привезли донецкие туристы из Сенегала в ведерке с надписью: «Беречь от слонов», - с улыбкой показывает Наталья Балабенко.

В Африке баобабы украшают пучками трав и разноцветными ленточками. Считается, что растение приносит удачу в новом году.

В оранжереях Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В отличие от европейцев, встречающих Новый год с елкой, китайцы предпочитают мандарины. Есть обычай дарить хозяевам два мандарина, приходя в гости, а уходя, получать в дар от хозяев два других мандарина. Иероглиф «два мандарина» означает золото.

Кстати, свой дом на Новый год китайцы украшают веточками сосны и кипариса. Сосна и кипарис - символы бессмертия и благородства.

ЦИТРУС ДЛЯ КИТАЙСКОГО НОВОГО ГОДА

В ботаническом саду есть особое цитрусовое дерево, которое на Востоке прямо в горшке ставят на стол.

В оранжереях Донецкого ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Кинкан - для празднования Нового года по китайскому календарю (он наступит 22 января. – Авт.). Желто-оранжевые плоды кинкана едят вместе с кожурой. По вкусу они напоминают мандарин с легкой кислинкой, - рассказывает Наталья.

БУДЬ В КУРСЕ!

31 декабря, 1, 6 и 7 января - ботанический сад закрыт для посещения.

C 2 по 5 января и с 8 января – ботсад открыт с 9:00 до 16:00. Экскурсии по оранжереям «Новогодние деревья мира» будут проходить до 15 января (включительно). Начало - в 11:00 и 13:00.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических.

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