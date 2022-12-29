В Киевском районе Донецка обстрелом повреждены котельная и теплотрасса

ВСУ снова обстреляли территорию Донецка. Фото: ДНР онлайн

Украинские войска не прекращают обстрелы Донецка. Сегодня под огнем артиллерии ВСУ оказались четыре из девяти районов города - Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский. В последнем, по предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются. В здании местного общежития повреждены кровля, остекление и фасад, а в одном частном доме - кровля, наружные стены и остекление. Об этос сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Градоначальник также заявил, что в результате массированного обстрела сильно пострадал Киевский район.

- Так, повреждено здание котельной по улице Буслаева, теплотрасса, электропровода и остекление домов, - написал мэр.

Напомним, за прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам почти полсотни раз. За это время противник выпустил в ее направлении 275 боеприпасов из реактивных систем залпового огня и артиллерии 155, 152 и 122 мм. Под прицельным огнем оказались шесть населенных пунктов Республики.

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