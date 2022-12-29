Жителей ДНР предупредили о шпионской программе украинских спецслужб, распространяемой через Телеграм

Установка на смартфоны программы Change prefix number может вызвать угрозы личной безопасности Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские спецслужбы начали собирать информацию о жителях ДНР при помощи приложения для смартфонов Change prefix number. Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности Республики Михаил Попов.

Он отметил, что с украинской стороны были выявлены попытки спецслужб собрать информацию о контактах абонентов республиканского сотового оператора «Феникс». Для этого используется вредоносное программное обеспечение, распространяемое посредством мобильного мессенджера «Телеграм» - приложения для смартфонов Change prefix number, которое автоматически изменяет префикс +38071 на +7949 в телефонных книгах.

Установка этого приложения запускает на телефонах вредоносную программу, обеспечивающую удаленный доступ к хранящейся на них информации - фотографиям человека, его телефонной книге, видеозаписям, личным данным, в том числе месту проживания и путям перемещения.

- Установка на свои смартфоны программы Change prefix number может вызвать угрозы личной безопасности жителей ДНР, стать причиной дестабилизации деятельности объектов социально значимой инфраструктуры и жизнеобеспечения Республики, - предупредили в ведомстве.

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