Дети из Харцызска побывают в резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде

Резиденция Деда Мороза расположилась на Нижегородской ярмарке. Фото: tickets.nizhny800.ru

Юные жители Харцызска отправятся на Новый год в Нижний Новгород. Там для ребят подготовили целую развлекательную программу. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе «Русского центра».

Там уточнили, что поездка пройдет с 29 декабря по 3 января в рамках интеграционной программы организации.

- Семнадцать детей в возрасте от 7 до 16 лет и три сопровождающих побывают на экскурсии в Нижегородском кремле, посетят новогоднее представление в Театре юного зрителя и резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке, - рассказали организаторы.

Примечательно, что один из экскурсионных дней дети проведут в знаменитом Городце, где посмотрят несколько музеев и научатся лепить глиняные свистульки. Поездку инициировал патриотический центр «Русская Победа», а содействие оказали законодательное собрание Нижегородской области и общественная организация «Русский центр».

Напомним, ранее сообщалось, что школьникам ДНР привезли тысячу рюкзаков, канцелярские принадлежности и детские вещи. Автофургон с гуманитарной помощью общим весом 17 тонн был собран на федеральной территории «Сириус».

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