Школьникам ДНР привезли тысячу рюкзаков и другие подарки от «Сириуса»

Привезли 17 тонн груза: тысяча школьных рюкзаков для первоклассников, канцелярские принадлежности, детские вещи. Фото: ТГ/Колударова

Сегодня, 28 декабря, в Донецк прибыл автофургон с гуманитарной помощью, собранной на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Это второй этап гуманитарной помощи, 17 тонн груза: тысяча школьных рюкзаков для первоклассников Республики, канцелярские принадлежности, детские вещи.

- Сердечно благодарю председателя Совета федеральной территории «Сириус», руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елену Владимировну Шмелеву и ее коллег за подарки для наших детей, а также за помощь в развитии системы образования Донецкой Народной Республики, за содействие в создании Центра по работе с одаренными детьми, - написала в своем телеграм-канале министр.

Напомним, Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Образована в 2020 году путем выделения территории Имеретинской низменности из состава Адлерского района города-курорта Сочи. Поселок имеет статус наукограда, на его территории расположен образовательный центр «Сириус».

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