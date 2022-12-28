Председатель Правительства ЛНР исполнит мечту 12-летнего жителя Ровеньков

Сергей Козлов снял бумажный шар с «Елки желаний», установленной в офисе партии «Единая Россия». Фото: Скриншот видео ЛИЦ

Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнит мечту юного жителя Республики. Руководитель Правительства снял бумажный шар с «Елки желаний», установленной в офисе Луганского регионального отделения партии «Единая Россия», и узнал, о чем мечтает 12-летний житель Ровеньков.

- Желание Артема иметь свой смартфон будет выполнено. «Елка желаний» свое предназначение также выполняет, потому что мечты детей сбываются в Новый год, и их глаза будут сиять счастьем, - сказал Козлов.

Вместе с ним в акции приняли участие заместитель председателя Правительства Елена Костенко, министр экономического развития Светлана Подлипаева и министр строительства и ЖКХ Игорь Жарков. В числе желаний, которые им предстоит исполнить, - помочь ребенку побыть в роли пилота, а также подарить электрогитару и смарт-часы.

В этом году акция «Елка желаний» началась 10 ноября и продлится до 28 февраля 2023 года.

Напомним, акция в ЛНР проводилась с 3 по 17 декабря 2021 года. Тогда участники акции исполнили мечты 214 детей Республики.

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